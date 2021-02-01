منافذ لبيع الأسماك والسلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين في الدقهلية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن بدء تشغيل 11 منفذ " سيارت متمركزة " لبيع الاسماك بكافة انواعها باسعار مدعمة للمواطنين بنطاق محافظة الدقهلية وذلك بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

وقال محافظ الدقهلية ان هذه المنافذ تم اختيار مواقع تمركزها بنطاق المحافظة لخدمة اكبر قدر من المواطنين بمراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق مع قطاع التموين والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية لاحدى المنافذ التى تبدأ عملها اليوم بنطاق مدينة المنصورة وذلك بحضور العقيد سامح عبد الغنى ممثلا عن جهاز الخدمة الوطنية، والسيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية.


واوضح محافظ الدقهلية ان الاماكن التى تم اختيارها لتمركز المنافذ المشار اليها هى بشوارع قناة السويس والاستاد وبورسعيد وجيهان المستشفى العام والسكة الحديد وسندوب وبمركز شربين وبميت فارس بدكرنس وبمركز السنبلاوين ومركز طلخا ومركز ميت غمر مشيرا الى انه سيتم التوسع فى نشر تلك المنافذ بعدد من الاماكن الاخرى بنطاق المحافظة وذلك لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين بانحاء المحافظة.

وقد ثمن محافظ الدقهلية الجهود المتميزة والمستمرة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وتعاونه مع اجهزة المحافظة فى توفير السلع بالاسعار المدعمة للمواطنين بنطاق المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مدعمة.
منافذ لبيع الأسماك والسلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين في الدقهلية
منافذ لبيع الأسماك والسلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين في الدقهلية
منافذ لبيع الأسماك والسلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين في الدقهلية
منافذ لبيع الأسماك والسلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين في الدقهلية
منافذ لبيع الأسماك والسلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين في الدقهلية
منافذ لبيع الأسماك والسلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين في الدقهلية
منافذ لبيع الأسماك والسلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين في الدقهلية
منافذ لبيع الأسماك والسلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين في الدقهلية

أخبار تهمك

صفقة قوية.. مانشستر يونايتد يسعى لضم نجم إشبيلية

منذ 43 دقيقة

خلال ساعات.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من المونديال

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ ساعة و 15 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الثانية والعشرين

منذ ساعة و 16 دقيقة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 19 ساعة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يسابق الزمن من أجل مواجهة الدحيل

منذ ساعة الا ربع

أزمة جديدة في الزمالك بطلها نجم خط الدفاع

منذ حوالي 3 ساعات

الدحيل يحشد القوة الضاربة لمواجهة الأهلي في مونديال الأندية

منذ ساعة

صلاح يحقق إنجاز تاريخي رفقة ليفربول

منذ 17 دقيقة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

لويس فيجو يعلق على واقعة تسريب عقد ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل- الفيفا يعلن قائمة الاهلي الرسمية لكأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

02:31 م

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

09:00 م

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

10:37 م

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

09:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع