منافذ لبيع الأسماك والسلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين في الدقهلية

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن بدء تشغيل 11 منفذ " سيارت متمركزة " لبيع الاسماك بكافة انواعها باسعار مدعمة للمواطنين بنطاق محافظة الدقهلية وذلك بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.



وقال محافظ الدقهلية ان هذه المنافذ تم اختيار مواقع تمركزها بنطاق المحافظة لخدمة اكبر قدر من المواطنين بمراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق مع قطاع التموين والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء.



جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية لاحدى المنافذ التى تبدأ عملها اليوم بنطاق مدينة المنصورة وذلك بحضور العقيد سامح عبد الغنى ممثلا عن جهاز الخدمة الوطنية، والسيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية.





واوضح محافظ الدقهلية ان الاماكن التى تم اختيارها لتمركز المنافذ المشار اليها هى بشوارع قناة السويس والاستاد وبورسعيد وجيهان المستشفى العام والسكة الحديد وسندوب وبمركز شربين وبميت فارس بدكرنس وبمركز السنبلاوين ومركز طلخا ومركز ميت غمر مشيرا الى انه سيتم التوسع فى نشر تلك المنافذ بعدد من الاماكن الاخرى بنطاق المحافظة وذلك لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين بانحاء المحافظة.



وقد ثمن محافظ الدقهلية الجهود المتميزة والمستمرة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وتعاونه مع اجهزة المحافظة فى توفير السلع بالاسعار المدعمة للمواطنين بنطاق المحافظة.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مدعمة.