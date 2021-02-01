صلاح يحقق إنجاز تاريخي رفقة ليفربول





نجح الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في قيادة الريدز للفوز على وست هام يونايتد بهدف واحد مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من البريميرليج.





ونجح صلاح في تسجيل الهدف الأول والثاني قبل أن يتمكن زميله في الفريق الهولندي فينالدو من تسجيل الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة وتمكن مو بثنائيته من الوصول إلى الهدف رقم 15 له ليتصدر قائمة الهدافين بفارق 3 أهداف عن هاري كين وسون هيونج مين.





كما بات المصري صلاح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في جميع المسابقات خلال المواسم الأربعة الماضية ليحقق بذلك الإنجاز التاريخي الذي حققه إيان راش ستة مرات في الثمانينيات.