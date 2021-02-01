بعد إلقاء بيان الوزارة.. ننشر أبرز تصريحات وزير المالية أمام البرلمان

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واصل مجلس النواب، اليوم الإثنين سلسلة انعقاد جلساته للاسبوع الثالث على التوالي، والاستماع إلى بيان كل وزارة، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، حيث شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، حضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، للاستماع إلى بيان الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.



وفي هذا السياق نستعرض أبرز تصريحات وزير المالية عقب إلقاء بيان الوزارة:







• الموازنة العامة للدولة استطاعت تحقيق زيادة فى حجم الإيرادات بنسبة 16% كمعدل نمو فى ظل جائحة فيروس كورونا.



• مصروفاتنا زادت بنسبة 10 ٪ فى النصف الأول من العام المالى الحالى.



• ‏ حققنا معدل نمو بنحو 3.6 ٪، والحصول على المركز التانى عالميا بين الدول الناشئة.



• لولا كورونا لكنا نتحدث عن فائض نمو 6 ٪ أو أكثر.





• تقارير المؤسسات الدولية، ابقت على تصنيف مصر الائتمانى رغم أزمة كورونا.



• الحكومات المتعاقبة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح أخذت على عاتقها مسؤوليات جثام للعبور بمصر من المرحلة العصيبة بسلام



• برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على ثلاث محاور رئيسية.





• الحد الأدنى للمعاش زاد من 450 جنيها فى عام 2014 إلى 900 فى عام 2019، وبلغت إجمالى زيادات فى المعاشات بنحو 31 مليار جنيه.



• صياغة قانون التأمينات تضمنت نصوصه حل التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.



• إجمالى ما سدده الخزانة العامة لصناديق المعاشات خلال 19 شهرا الماضية نحو 260 مليار جنيه



• فى 30 يونيو القادم سنكون سددنا 360 مليار جنيه.





• الدولة تستهدف زيادة أجور الفئات الوظيفية بإعتبارها محور التنمية البشرية فى قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي.



• زيادة حافز إدارة مدرسية، يتراوح من 150جنيها و250 جنيها ويستفيد منها نحو110 ألف من مدير ووكلاء المدارس والمعاهد الازهرية وبتكلفة سنوية تقدر بنحو 311 مليون جنيه.



• تقرير مكافأة اضافية عن امتحانات النقل تعادل 25%.

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• ‏تم إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ويتم دعمه بمبلغ 500مليون جنيه من الخزانة.



• بالنسبة لقطاع التعليم الجامعي تم تقرير زيادة مرتين بمبلغ 500 مليون جنيه لمخصصات حافز الجودة.







وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.















