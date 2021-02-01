بختام أولي جلسات فبراير.. البورصة المصرية تربح 6.2 مليار جنيه

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:00 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات شهر فبراير، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، مع أداء ايجابى للمؤشرات المصرية التى تجتمع بالمنطقة الخضراء بمشتريات عربية مكثفة من الافراد و اقل وتيرة من المؤسسات مع استمرار تفوق المؤشر السبعينى  مدفوع بأنباء أسهمه الإيجابية و تنامى شهية المخاطرة لدى الأفراد ليستهدف قمم جديدة خلال الشهر .


 وربح رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.976 مليار جنيه.
 
وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 11589 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2391 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 14196 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4457 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 2387 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3413 نقطة.

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