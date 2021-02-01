الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء غدا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الثلاثاء نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود امتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 10 درجات.

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