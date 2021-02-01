الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء غدا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الثلاثاء نهارًا:

- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.





الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بوجود امتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



