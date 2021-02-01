"الفجر الرياضي" يحاور المُعلّق خالد حسن

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
شادي محمد
أجرت بوابة الفجر الرياضي حواراً صحفياً مع المعلق الرياضي "خالد حسن" لمعرفة توقعاته لمباريات كأس العالم للأندية، والتشكيل الأمثل للمارد الأحمر في مباراة الدحيل، و أي لاعب من لاعبي الفارس الأبيض كان يتمنى إنضمامة إلي الفريق الأحمر للمشاركة معه في المونديال العالمي.

وأفتتح خالد حسن حديثه قائلاً: "الأهلي جاهز بدنياً و فنياً وما ينقصه هو مهاجم قناص للفرص العديدة، كما أن الفريق الأحمر يملك مقومات الفوز فالتاريخ و الأسماء الحاضرة بإذن الله تستطيع عبور عقبة نادي الدحيل القطري، إن لم يكن للڤار و لحكام المباراة رأي أخر و أتوقع أن الأهلي يقدم مباراة كبيرة أمام الدحيل الذي يتمتع بخبرة بعض المحترفين لكن الأهلي يمثل قارة أفريقية والأفضلية له بإذن اللّه."

وأضاف: "أرى أن الأوراق الرابحة في النادي الأهلي تتمثل في التونسي علي معلول، المغربي بدر بانون، محمد مجدي قفشة، محمد الشناوي، أليو ديانج هولاء الركائز الأساسية للقلعة الحمراء."

وأشار: " أتمنى أن يلعب موسيماني بالأداء الهجومي وخير وسيلة للدفاع هو الهجوم، الأهلي قادر على الوصول للمرمى كثيراً وما يعجبني في الأهلي التسديد من ديانج أو حمدي فتحي المميز أو السولية والأهلي دائماً يلعب كرة هجومية."

وأردف: " أتمنى أن يبدأ موسيماني المباراة بالتشكيل التالي، محمد الشناوي، أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، عمرو السولية، محمد شريف، طاهر محمد طاهر أو صلاح محسن."

وواصل: "إذا كنت أختار لاعب من الزمالك يشارك مع الأهلي في المونديال، ساختار المغربي أشرف بن شرقي، كل لاعبي الزمالك نجوم كبيرة لكن بن شرقي الأفضل."

وبسؤاله عن إمكانية فوز النادي الأهلي بالمونديال أجاب قائلاً: "كرة القدم لا تعرف المستحيل و كل شيء وارد، لكن هذا يتطلب إمكانيات كبيرة أهمها الروح، الأهلي فاز من قبل على ريال مدريد بكامل نجومه لكن هذا يتطلب تركيز عالي و إمكانيات كبيرة و أنا أتوقع كل شيء في المباراة فظروف المباراة ممكن تجعل أي فريق بطلاً."

وأختتم حديثه قائلاً: " كنت أتمنى التعليق على مباراة الأهلي و الدحيل خاصة في وجود الأهلي زعيم أفريقيا وهو شرف لكل معلق التعليق عليه و هو يشارك في المونديال."

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