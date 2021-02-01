للعام الخامس على التوالي.. فتح باب التقديم لجائزة هيكل للصحافة العربية أول فبراير 2021

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
تعلن مؤسسة "محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" عن فتح باب الترشح لجائزة الصحافة العربية بدءاً من أول فبراير 2021، ولمدة ثلاثة أشهر على أن يكون أخر موعد للتقدم للمسابقة يوم الاثنين الموافق 31 مايو 2021، وذلك عبر البريد الإلكتروني [email protected]

وتقــدم المؤسســة جائزتيــن تشجيعيتيــن للاحتفاء بالتميــز في العمــل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، ويتم منحهما في ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام. وتهدف مؤسسة محمد حسنين هيكل من خلال هذه الجوائز إلى تكريم الصحفيين والصحفيات بالوطن العربي ممن تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2020، على أن تكون هذه الجوائز عونا لهم على تطوير مهاراتهم، واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من وسائل وأدوات لمواكبة كل ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير ولتجديد.

ترسل الأعمال المشاركة في المسابقة مصحوبة بسيرة ذاتية كاملة للمتسابق تشمل ملخصا لجميع الأعمال السابق نشرها للمرشح بشخصه أو بالاشتراك مع آخرين في جميع وسائل النشر التقليدية والمواقع الإخبارية ووسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي ومثيلاتها على البريد الإلكتروني للجنة التحكيم.

ويستطيع المتسابقون التقدم للجوائز عن أي عمل منشور باللغة العربية في جميع الجرائد والصحف والمجلات والمواقع الإخبارية العربية، ويحق لجميع الجنسيات العربية التقدم للمسابقة بشرط أن يكون سن المتقدمة أو المتقدم 40 سنة أو أقل في 31 ديسمبر 2020. 

وتستهدف مؤسسة هيكل للصحافة العربية دعم شباب الصحفيين من العرب وتنمية قدراتهم من خلال العمل الجاد على تطوير مهاراتهم وأدواتهم، لمواكبة كل ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد، وقد فاز بالجائزة منذ انطلاقها عدد من المواهب المتميزة من شباب الصحفيين العرب.

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