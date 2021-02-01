عمرو دياب وويجز وحمزة نمرة الأعلى استماعًا فى شهر يناير على أنغامي مصر









سجل تطبيق أنغامي المنصة الموسيقيّة الأولى في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا أكثر الأغاني التي استمع اليها المصريون خلال شهر يناير.





إليكم التحليل الشهري للاغاني العربية في مصر





من الواضح أن شهر يناير سجّل صعودًا لأغاني المهرجانات مثل أندال اندال و فكك لدبل زوكش التي انضمّت الى قائمة توب أنغامي حيث تتمثّل كل الدول العربية.

وحتى اليوم ما زالت أغنية حمزة نمرة < فاضي شوية> تتصدر هذه القائمة.

أمّا تراكات الهيب هوب العربية فتربع ويجز على رأس قائمتها، فكانت منافسة بينه وبين شاهين بتراكه الجديد "ما علينا" الّذي صدر في يناير وتصدّر القائمة في معظم أيّام الشهر.

ورغم اعتزاله ما زال بابلو في الصدارة خصوصًا بعد معلومات تفيد بأنه سوف يعود من جديد الى الساحة الفنية.





على صعيد الأغاني المستقلة شهدنا عودة شارموفرز إلى الصدارة بعد فترة من الغياب، كما برز اسلام النجار عربيًا وليس فقط في مصر.





اليكم الاغاني بالترتيب:





فى فئة اغاني المهرجانات

1. اندال اندال- احمد موزه

2. فكك- دبل زوكش

3. اخواتي - الصواريخ

4. لغبطيطا - حسن شاكوش وعمر كمال

5. طيارات - عنبه والدبل زوكش

6. نتي معلمه- حمو بيكا وعمر كمال

7. بسكوتايه مقرمشه- حسن شاكوش وحماده مجدى

8. هنا القاهره- عنبه

9. مع السلامه للى عايز يمشي - اوشا الصغير وعمر حفظي

10. سور الجدعان- حوده بندق





بالنسبه لاغاني البوب كان الترتيب كالتالي

1. فاضي شويه - حمزة نمرة

2. حان الان - ادهم النابلسي

3. مش مرتاحين -رامي صبرى

4. الجو جميل -عمرو دياب

5. بالبنط العريض- حسين الجسمي

6. اماكن السهر - عمرو دياب

7. حياتي مش تمام - رامي صبرى

8. يا حبيبي - محمد رمضان

9. باب الجمال - محمد منير

10. عدى الكلام - سعد المجرد





و كان ترتيب الاغاني المستقله

1.فاضي شويه - حمزة نمرة

2.حزينه - شارموفرز

3. القصة واللى كان - حمزة نمرة

4. ماكملتش - محمد سعيد

5. قولى - احمد كمال

6. حفضل احبك - اسلام النجار

7. يا ابيض يا اسود - كايروكي

8. عبالى - غالية

9. اصابك عشق - عبد الرحمن محمد

10. مفتقد الحبيبه - شارموفرز









أما اغاني الهيب هوب كان الترتيب ..

1. الغساله - ويجز

2. شيراتون - مروان موسي

3. ما علينا - شاهين

4. ديناميت - مروان بابلو

5. منحوس - ويجز

6. على راحتي - ويجز

7. سكو سكو - ابو الانوار

8. نهاية العالم - مروان موسي

9. كان نفسي - ويجز