أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021 وحتى يوم الجمعة المقبل الموافق 5 فبراير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدا الثلاثاء:
 

أستقرار وارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلًا


وتتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الجمعة المقبل، وتبدأ على السواحل الشمالية الغربية وسيناء وتمتد خلال الفترة على باقى الانحاء

يوم الأربعاء المقبل:

أمطار متوسطة الي غزيرة تكون رعدية احيانا: علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب وشمال سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر علي فترات متقطعة.

أمطار متوسطة: علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.

نشاط الرياح: علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

يوم الخميس المقبل: انخفاض فى درجات الحرارة حوالى 6 درجات 

أمطار متوسطة الي غزيره قد تكون رعدية أحيانًا: علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

أمطار متوسطة قد تكون غزيرة: علي مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة علي فترات متقطعة.

نشاط الرياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للأتربة على جنوب الصعيد.

اضطراب في حركة الملاحة البحرية: علي البحرين المتوسط والأحمر وارتفاع الموج من 2 الي 3.5 أمتار.

يوم الجمعة المقبل:

أمطار متوسطة: علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال جنوب سيناء علي فترات متقطعة.

امطار خفيفة الي امطار متوسطة علي مناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

اضطراب في حركة الملاحة البحرية: علي البحرين المتوسط والأحمر وارتفاع الموج من 2 الي 3.5 أمتار.

نشاط الرياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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