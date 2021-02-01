في أرقام.. تعرف على أبرز إنجازات حكومة مصطفى مدبولي

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خلال الفترة الأخيرة، حققت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عدة إنجازات بارزة في مختلف القطاعات، على الرغم من الصعوبات التي واجهتها طيلة الأشهر الأخيرة وعلى رأسها جائحة كورونا.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الانجازات التي حققتها الحكومة وأعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي:



- انخفاض معدل التضخم إلى 5.7% لأول مرة منذ 14 عاما، وتم انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% بالربع الأول من العام المالي الحالي.



- معدل الفقر انخفض لـ29%، وانخفض معدل التضخم لأول مرة منذ 14 عاما لـ 5.7 % وتم تنفيذ 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادى.



- تقترب مصر من الوصول لمليون وحدة سكنية منشأة خلال 5 سنوات، وهناك أكثر من 920 ألف مواطن استفادوا من وحدات الإسكان.





- تم تطوير 134 مزلقانا على مستوى الجمهورية وزيادة عدد رحلات القطارات بمترو الانفاق بـ1.1 مليون رحلة.



- الحكومة قامت بتأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن قدموا من أكثر من 100 مدينة فى الخارج.





- تركيب ما يزيد على 3.7 مليون عداد من العدادات الذكية ومسبوقة الدفع، كما تم تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان في أبريل 2020، بقدرة 80 ميجاوات، وتستهدف المرحلة الثانية رفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجاوات وتشغيلها في عام 2021.



- إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز، وتصدير نحو 21 مليون طن من الزيت الخام والمنتجات البترولية، بزيادة نحو 6% عن المستهدف.



- توصيل الغاز الطبيعى لعدد 2.3 مليون وحدة سكنية، بزيادة نسبتها 15% عن الأعداد المخطط تنفيذها.



- الانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية، وتطوير 1100 سوق عشوائي، ولقد تم تطوير 159 منطقة غير آمنة، من خلال إنشاء 85500 وحدة سكنية وبلغ حجم المستفيدين من تطوير المناطق غير الآمنة نحو 342 ألف مواطن، كما تم تطوير 1390 سوقًا عشوائيًا، وتنفيذ 83.3 ألف وصلة صرف صحى منزلي، استفاد منها 431 قرية ليصل حجم المستفيدين إلى 908 آلاف مستفيد.



- الحكومة وجهت استثمارات تجاوزت 60 مليار جنيه لتطوير 21 مدينة عمرانية قائمة مع توجيه استثمارات تقدر بنحو 90 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع وعددها 22 مدينة جديدة.



- تنفيذ 75 مشروع مياه شرب بطاقة 1747 ألف م3 يوم، بطول شبكات 1200 كم خلال العامين الماضيين، وبلغ عدد مشروعات الصرف الصحى 98 مشروعًا بطاقة 1.7 مليون م3 يوم، بطول شبكات 2624 كم، وتنفيذ 218 مشروع صرف صحى بالقرى بطول 2240 كم، وبلغ عدد المستفيدين بمشروعات مياه الشرب 10 ملايين مواطن، بتكلفة نحو 10 مليارات جنيه، بينما استفاد من مشروعات الصرف الصحي 16 مليون مواطن، بإجمالى تكلفة 15 مليار جنيه.





- استكمال شبكة الطرق القومية بإضافة 1600 كم، وتطوير شبكة الطرق القائمة بطول 2500 كم.



