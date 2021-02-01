ننشر نتائج اجتماع وزير الإسكان بالهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بورسعيد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
محمد عزام

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن - امانة بورسعيد، والممثلة في النائب عادل اللمعي، رئيس الهيئة والأمين العام للحزب بالمحافظة، الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمحاسب حسن عمار، عضو مجلس النواب، وبحضور الدكتور أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة، عن نتائج الإجتماع مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والذي انتهي منذ قليل، بمقر الوزارة.

وجاءت نتائج الإجتماع كالتالي:

*مشروع الإسكان الإجتماعي 2013 للمرحلتين الأولي والثانية

استجاب وزير الإسكان لمطالب النواب، واتصل هاتفيًا برئيس مجلس إدارة شركة المحمودية المنفذة ل 22 برج لتأخر مواعيد التسليم والذي أقر بتسليم 9 أبراج في شهر مارس، 8 أبراج في شهر يونيو، و5 أبراج في سبتمبر من العام الجاري 2021.

*مشروع الإسكان الإجتماعي 2013 للمرحلة الثالثة

أكد الدكتور عاصم الجزار، أنه سيتم التنسيق مع محافظ البنك المركزي، لسرعة زيادة البنوك المتعاملة مع المستحقين لتسهيل إجراءات التحويل وإمكانية خفض المقدمات المطلوبة، وإمكانية إضافة الزوجة كطرف أول لحل مشكلة السن.

*مشروع الإسكان الإجتماعي "الكراسة الزرقاء" 2016

عرض النواب، مشكلة تأخر تسليم المشروع والتي كان مقرر لها في العام الماضي 2020، وأكد الوزير أنه سيتم البدء في الإستعلام عن مشروع الجنوب في أبريل القادم، علي أن يتم الإستعلام بمشروع الشرق في يونيو القادم 2021، كما قام الدكتور عاصم الجزار بالإتصال بمي عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، ووجهها بمخاطبة البنوك للبدء في هذا الشأن.

*مشروع الإسكان التعاوني

عرضت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد، مشكلة المستحقين بالإسكان التعاوني والتي تتمثل في قرار محافظ بورسعيد رقم "5" لسنة 2021، بإلغاء تخصيص قطعتي أرض البترول وشارع أسوان السابق تخصيصهما بالقرار رقم "633" لسنة 2017، وأكد الوزير أنه سيتم رفع مذكرة للسيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، بالإضافة إلي التأكيد علي مواعيد الجداول الزمنية المتفق عليها لتسليم وحدات المرحلة الأولي.

وتؤكد الهيئة البرلمانية، دعمها الكامل لكل المطالب المشروعة لمستحقي الإسكان التعاوني والإجتماعي من أبناء محافظة بورسعيد.

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