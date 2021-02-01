١٣ فبراير.. الحكم في دعوى استبعاد تعيين سامح عاشور من عضوية "الشيوخ"

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قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل دعوى وقف قرار تعيين سامح عاشور نقيب المحامين السابق في مجلس الشيوخ، لجلسة ١٣ فبراير للحكم.



وأكدت الدعوى، أنه في أكتوبر صدر القرار رقم 590 لسنة 2020 بتعيين عدد 100 عضو بمجلس الشيوخ، وكان من ضمن الاعضاء المعينين سامح محمد معروف عاشور نقيب المحامين السابق، والذى يفتقد لشروط الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ وبالتالى لا يجوز تعيينه بمجلس الشيوخ



وطالبت الدعوى وقف تنفيذ قرار ادراج اسم سامح عاشور ضمن كشوف المعينين لمجلس الشيوخ لأفتقاد المطعون عليه لشروط الترشيح والتعيين.



وجاء بصحيفة الدعوى، أن عاشور تجرأ على مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه ولم ينفذ العديد من الأحكام القضائية، وهو الساعى إلى نيل شرف تمثيل الأمة فى مجلس نيابى، يعنى بمراقبة الحكومة وتقييم أدائها وأن يكون مثلًا فى الالتزام بالقانون.



واشارت الدعوى، أن دستور عام 2014 نص فى المادة 100 أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.















