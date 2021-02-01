صفقة قوية.. مانشستر يونايتد يسعى لضم نجم إشبيلية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة نادي مانشستر يونايتد، في الظفر بخدمات نجم إشبيلية، لتعزيز صفوف الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.


صحيفة "ماركا" الإسبانية، أفادت أن النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، طالب بالتعاقد مع الفرنسي جيوليس كوندي مدافع إشبيلية، حيث يرى أنه اللاعب المثالي لمجاورة لهاري ماجواير في خط الدفاع".


وأضافت:"وحاول السيتي التعاقد مع كوندي في يونيو الماضي، وقدم عرضًا بقيمة 55 مليون يورو، إلا أن الفريق الأندلسي رفضه".


وتابعت:"يستعد مانشيستر يونايتد الآن لتقديم عرض بقيمة 70 مليون يورو للظفر بخدمات المدافع الفرنسي، لاسيما أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 90 مليون يورو".


وأشارت الصحيفة أن مونشي، المدير الرياضي بنادي إشبيلية، تحدث عقب رفض عرض اليونايتد يونيو الماضي، وأكد أن ناديه لم يتلق عرض مالي مناسب، وحال تلقي فإن الأندلسي عرض مناسب سيبيع اللاعب.

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