غداً .. مواجهات قوية بالجولة الثانية عشر لمجموعة القاهرة بالقسم الثالث

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
تنطلق في الثانية والنصف من الثلاثاء منافسات الجولة الثانية عشر للمجموعة السادسة للقسم الثالث بإقامة 4 مباريات وتختتم الجولة يوم الاربعاء بلقاء البلاستيك وبنها وتم تأجيل 3 مباريات لاقامت مباريات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر.

1- اسكو مع الشمس

يستضيف فريق اسكو صاحب المركز الثالث بقيادة حمدى خاطر برصيد 20 نقطة فريق الشمس صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد عيد عبدالملك برصيد 13 نقطة.

2- ايروسبورت مع الغابة

يلتقي فريق ايروسبورت صاحب المركز الرابع عشر بقيادة أحمد عبد الفتاح برصيد 6 نقاط مع فريق الغابة وصيف المجموعة بقيادة عمرو الدالى برصيد 19 نقطة.

3- سراى القبه مع اتحاد الشرطة

يلعب فريق سراى القبه صاحب المركز الخامس عشر بقيادة شيكا برصيد 3 نقاط مع فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز السابع بقيادة ضياء عبد الصمد برصيد 14 نقطة.

4-المرج مع قليوب

يواجه فريق المرج صاحب المركز العاشر بقيادة على سليمان برصيد 13 نقطة فريق قليوب متذيل المجموعة بقيادة أحمد البلاح برصيد نقطتين.

وتختتم الجولة يوم الاربعاء بلقاء البلاستيك صاحب المركز الرابع بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 18 نقطة، مع بنها متصدر المجموعة بقيادة سعيد مدبولي برصيد 20 نقطة.

وتم تأجيل 3 مباريات

1-مصر للتأمين مع الأميرية
2-بهتيم مع العبور
3- ألماظة مع طوخ

ترتيب المجموعة السادسة

1- بنها 20 نقطة
2- الغابه 19 نقطة
3- اسكو 19 نقطة
4- البلاستيك 18 نقطة
5- العبور 16 نقطة
6- مصر للتأمين 16 نقطة
7- اتحاد الشرطة 14 نقطة
8- ألماظة 14 نقطة
9- الشمس 13 نقطة
10- المرج 13 نقطة
11- الأميرية 13 نقطة
12- طوخ 9 نقاط
13- بهتيم 8 نقاط
14- ايروسبورت 6 نقاط
15- سراي القبه 3 نقاط
16- قليوب نقطتين

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