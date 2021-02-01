برلماني لوزير المالية: يجب ضرورة زيادة مرتبات المعلمين والأطباء

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة


عقب اللواء عبد الفتاح الشحات، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على بيان وزير المالية، وذلك بعد إلقاء بيان الوزارة بشأن موقفها من تنفيذ برنامج الحكومة، مطالبا بضرورة النظر إلى المعاشات وزيادتها بشكل عادل يضمن حياة كريمه لمن يخرج على المعاش، ويصل لسن الستين ودخله يكون 800 جنيه فهذا لايصح وليس معقول.

وطالب النائب بتحسين وهيكلة المرتبات مع ماتتناسب معه من غلاء الأسعار التي تعصف بالمواطن المصري مؤكدا ضرورة زيادة مرتبات المعلمين والاطباء مستشهدا بقول الشاعر ان المعلم والطبيب لن يصلحا اذا لم يكرما، ولاتتناسب دخولهم مع دورهم المسند اليهم، موضحا أن دخولهم لاتكفي المتطلبات اليوميه وضرورة توافق الدخل مع المتطلبات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة، النظر إلى الفئات الاقل دخلا حتى لانطلب منهم مهام معينه وعدم اعطاء الدروس الخصوصيه للمدرسين، وعدم تزويغ الاطباء للعمل في المستشفيات الخاصه، ونلاقي مرتباتهم متدنيه بهذا الشكل.



وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.




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