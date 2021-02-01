تطبيق قرار الغلق لـ 340 من المطاعم والمقاهي والكافتيريات بالمنيا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن استمرار الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية، في متابعة القرارات الصادرة عن الدولة، بشأن الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من مدي التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، والتزام المطاعم والمقاهي والكافتيريات بمواعيد الغلق ونسب استيعاب المواطنين والحفاظ على مسافات التباعد حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

قال المحافظ، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حررت خلال الحملات الرقابية 2823 مخالفة، منها 2470 مخالفة لمواطنين لعدم تنفيذ التعليمات الخاصة بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية، كما تم تحرير 13 مخالفة لمنشات لمخالفة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهه الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد.

أضاف المحافظ، انه تم خلال الحملات أيضا، تطبيق قرار الغلق لـ 340 من المطاعم والمقاهي والكافتيريات بنطاق مراكز المحافظة، كما تم ايضا فض 6 أسواق عشوائية، وفض 11 مناسبة لافراح وعزاء، بالإضافة لغلق 4 مراكز للدروس الخصوصية، وذلك بهدف القضاء على تجمعات المواطنين لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

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