جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة: إتاحة تمويلات بقيمة2.4 مليار جنيه

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه أتاح خلال السنوات الست الماضية تمويلا بقيمة 2.4 مليار جنيه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير بيئة أفضل للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات.

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه تم من خلال هذه التمويلات تنفيذ مشروعات لتوفير مياه الشرب، وتطوير شبكات الصرف الصحي، ورصف الطرق، وتطهير الترع والمصارف، وترميم المدارس ومراكز الشباب في القرى والنجوع الأكثر احتياجا لتلك الخدمات.

وذكرت أتاح 30 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة في الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية 2020 من خلال مشروعات تطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية التي ينفذها تحت رعاية البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وبتمويل من مختلف الجهات المانحة في كافة المحافظات.

وأوضحت الجهاز يعتمد في تنفيذ هذه المشروعات على المقاولين المحليين بمختلف المحافظات الذين يتم تدريبهم وتأهيلهم لاستخدام العمالة الكثيفة بدلا من الآلات والمعدات مما يتيح يوميات تشغيل نظير أجر يومي للعمالة غير المنتظمة التي تتمكن من تطوير مهاراتها وزيادة فرصتها في الحصول على فرص عمل أفضل بعد انتهاء هذه المشروعات.

كما أشارت الجهاز إلى مشروعات الخدمات المجتمعية في كل من مجالات الصحة، والتعليم، والبيئة بهذه المناطق، مؤكدة حرص الجهاز على التنسيق باستمرار مع وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات من خلال الجهات المانحة والمؤسسات الدولية حتى يتوسع في تنفيذها.

وقالت نيفين جامع أن هذا التمويل ساعد الجهاز على استمرار العمل خلال عام 2020 وساهم في توفير دخل مناسب للآلاف من العمالة غير المنتظمة لمواجهة الظروف الاقتصادية التي فرضتها أزمة كورونا.

وذكر مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز بدأ خلال عام 2020 في تنفيذ عدد من المبادرات لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين خاصة في المناطق التي تعاني من ظاهرة الهجرة غير النظامية ومنها تفعيل أنشطة اتفاقية معالجة الهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أنه في إطار التنسيق و التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تم التعاقد مع 120 جمعية ومؤسسة أهلية- من أصل 175 مستهدف التعاقد معهم- للبدء في تنفيذ أنشطة ومشروعات الاتفاقية بخمس محافظات من إجمالي 11 محافظة تشملها الاتفاقية.

وتتضمن المحافظات التي تشملها الاتفاقية الأقصر وأسيوط والمنيا والفيوم بالوجه القبلي، والبحيرة والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ في الوجه البحري، وفقا لمدحت مسعود.

كما يقوم الجهاز بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بتدريب المرشدات والمشرفات العاملات في البرامج الصحية والسكانية في 11 محافظة لتطوير قدراتهن مما يؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للأسر فى هذه المناطق، بحسب مسعود.

وأشار مسعود إلى أن الجهاز مستمر في تنفيذ عدد من الاتفاقيات الأخرى منها الاتفاقية المبرمة مع بنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ مشروعات تحسين البنية الأساسية في 6 محافظات هي الإسكندرية، وبورسعيد، والجيزة، وأسيوط، والمنوفية، والشرقية.

كما تتضمن هذه الاتفاقيات برنامج الارتقاء الحضري الممول من الوكالة الفرنسية لتطوير أربع مناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة وهي مناطق الزاوية الحمراء، وعزبة خير الله، وأرض اللواء، وميت عقبة، وفقا لمسعود.