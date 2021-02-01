حبس هارب من دفع مليون جنيه غرامات بالجمالية
الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:53 م
داليا عادل
أمرت نيابة الجمالية الجزئية، حبس شخص هارب من تنفيذ حكمين قضائيا بغرامات مالية مليونا و106 آلاف جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الجمالية يفيد بضبط شخص - مقيم بدائرة القسم، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 2 حكم حبس جزئى ومستأنف "تهرب ضريبى" بإجمالى حبس 3 سنوات، وكذا غرامة مالية مستحقة بلغت (1،106،456 - مليون ومائة وستة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون جنيه)
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الجمالية يفيد بضبط شخص - مقيم بدائرة القسم، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 2 حكم حبس جزئى ومستأنف "تهرب ضريبى" بإجمالى حبس 3 سنوات، وكذا غرامة مالية مستحقة بلغت (1،106،456 - مليون ومائة وستة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون جنيه)
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
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