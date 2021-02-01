حبس هارب من دفع مليون جنيه غرامات بالجمالية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:53 م
بوابة الفجر
داليا عادل
أمرت نيابة الجمالية الجزئية، حبس شخص هارب من تنفيذ حكمين قضائيا بغرامات مالية مليونا و106 آلاف جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الجمالية يفيد بضبط شخص - مقيم بدائرة القسم، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 2 حكم حبس جزئى ومستأنف "تهرب ضريبى" بإجمالى حبس 3 سنوات، وكذا غرامة مالية مستحقة بلغت (1،106،456 - مليون ومائة وستة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون جنيه)

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

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