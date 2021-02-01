بالكاجوال.. نداء شرارة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

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تحرص المطربة نداء شرارة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت نداء شرارة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة كاجوال حيث اعتمدت على الجينز، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.







يذكر أن آخر أعمال نداء شرارة أغنية بعنوان "شروط" بالتعاون مع شركة JMR ووتري، وهي من كلمات إيهاب غيث، ألحان محمود أنور وتوزيع جان ماري رياشي.