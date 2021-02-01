إلغاء مجازاة أستاذ جامعي تم تنحيته عن مناقشة رسالة دكتوراه

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
هدير حمزة


ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة استاذ جامعي بعقوبة اللوم، لعدم تقديم الجامعة لملف التحقيقات التى تم علي اساسها إعداد مذكرة التحقيق الي المحكمة لتقف عليها وتفند الاتهامات المنسوبة له.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وثبت أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ بقسم الأدب بكلية اللغة العربية بإحدي الجامعات، وصدر قرار مجازاته بعقوبة اللوم، وإذ لم تقدم الجامعة المطعون ضدها ملف التحقيقات الذي تم على أساسها إعداد مذكرة التحقيق، وصدر بناءً عليها قرار مجازاته، فحَجَبَت بمسلكها عن المحكمة مُكنتها القانونية والواقعية في الوقوف على مواجهة الطاعن بالاتهام المسند إليه، ودفوعه التي أبداها بشأنه.

فضلًا عن عدم التأكد من مدى استيفاء التحقيق لجميع الضمانات القانونية المقررة في هذا الشأن، وهو ما يعد نكولًا من جانب الجامعة عن تقديم ما يؤيد قرارها بالمجازاة إثباتًا لارتكاب الطاعن ما يبرر مجازاته بالجزاء صدقا وعدلا، مما يُثبت صحة ما يدعيه الاستاذ الجامعي من عدم كفالة الضمانات المقررة قانونا في التحقيق المجرى معه، وعدم قيام قرار الجزاء على سبب مشروع.

أقام الطعن الاستاذ الجامعي، وذكر صدور قرار عميد الكلية بتنحيته عن مناقشة رسالة دكتوراة بكلية اللغة العربية، واختيار عضو آخر بالقسم، كما تعرض للاضطهاد المستمر من عميد الكلية إلى أن صدر قرار مجازاته بعقوبة اللوم على سند من شكوى قُدمت ضده، وبعد تحقيق لم يُمَكن خلاله من الاطلاع على الشكوى لتفنيد رده عليها، ولم يُستجب إلى طلبه بسماع شهود الواقعة محل الشكوى.

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