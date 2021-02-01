شارك عادل إمام فى بداياته.. مالا تعرفه عن محمد هنيدي فى عيد ميلاده

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر



يحتفل اليوم الفنان محمد هنيدي بعيد ميلاده، فهو من مواليد شهر فبراير، ويعد واحداً من أهم نجوم الكوميديا فى مصر، اكتشفه المخرج الراحل يوسف شاهين.


يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن محمد هنيدي:


_ولد في محافظة الجيزة عام 1965، وبدأ عمله في أدوار كوميدية صغيرة في السينما والمسرح، إلى أن حقق نجاحًا كبيرًا في فيلميه "اسماعيلية رايح جاي"و"صعيدي في الجامعة الأمريكية".



_بدأ هنيدي مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة، إضافة إلى مشاركته في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية بأدوارٍ صغيرةٍ ومنها مسرحية "الغفير" و"ناس كده وكده" و"عصفور ودبور" و"محدش يقدر عليهم" و"عيلة ماحصلتش" و"على الأصل دور" و"عايز أتجوز" و"سرقات صيفية".


_اكتشفه المخرج يوسف شاهين وأسند إليه دور فيلم "اسكندرية كمان وكمان" عام 1990، وشارك فى عددٍ كبير من المسلسلات مثل "النوة" و"البخيل وأنا" والمسرحيات مثل "براشوت" و"ضحك ولعب ومزيكا" و"اللعب مع الشياطين" و"شحادون لكن نبلاء".


_شارك الفنان عادل إمام وكان فى فيلم "المنسي" مع يسرا عام 1993، وظهر أيضًا في فيلميه "بخيت وعديلة الجردل والكنكة"، كما ظهر في أعمال سينمائية ناجحة منها "مرسيدس" و"سارق الفرح" و"حلق حوش". إلى جانب مسرحيات ك"عائلة الفك المفترس".



_كانت أول بطولاته المطلقة فكانت في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع مجموعة من الممثلين الشباب حينها منهم أحمد السقا، ومنى زكي، وغادة عادل، وهاني رمزي وكان الفيلم من إخراج سعيد حامد.


_نال محمد هنيدي عددًا كبيرًا من الجوائز والتكريمات خلال مشواره الفني حيث حصل على جائزة أفضل ممثل عن فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" من مهرجان أوسكار السينما المصرية عام 2008، كما حصل على درع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن فيلم "أمير البحار".
وكُرم في مهرجان تطوان الدولي للسينما، ومهرجان الرباط في المغرب عام 2009 وذلك عن مجمل أعماله السينمائية، وكذلك كرمه مهرجان سينما الأطفال.


_متزوج من عبير السري مضيف الأسعد، ابنة رجل أعمالٍ مصري يحمل الجنسية السورية أيضًا، ولهما ثلاثة أطفال.  

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