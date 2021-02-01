الزراعة: ضبط 500 طن أعلاف غير مسجلة ومصنع غير مرخص في محافظة الشرقية

Advertisements

صرح الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة بأنه وردت معلومات عن وجود مصنع لإنتاج الأعلاف بالشرقية يعمل بدون ترخيص من وزارة الزراعة ويقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة وبعد التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن الشرقية ومديرية الزراعة المختصة) داهمت القوة المصنع.



وجاء ذلك وفق لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والمهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف



وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام لصناعة الأعلاف والتى تجاوزت الـ500 طن وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.



وأضاف سليمان أنه تم تشكيل عدد من اللجان للتفتيش الفجائى على عدد من مصانع الاعلاف المرخصة ضمت ممثلين من كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الاقليمى للاغذية والاعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الزراعة المختصة)، للتأكد من جودة الأعلاف المنتجة، فضلًا عن اجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس على عدد من مصانع الأعلاف للتأكد من جاهزية المصانع لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية وتحقق أعلى معدلات أداء سواء للحيوان أو الدواجن أو الأسماك.



ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالسادة المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة، وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).