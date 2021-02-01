اليوم.. أحلام تطرح ألبومها الغنائي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
نور طلعت

تستعد النجمة أحلام، لطرح ألبومها الغنائي الجديد وذلك مساء اليوم 1 فبراير، على تطبيق فن بوكس روتانا.
وشوقت النجمة أحلام، منذ أيام جمهورها بألبومها الغنائي الجديد وذلك عن طريق نشرها برومو لأغنية جديدة من الألبوم عبر حسابها الخاص على موقع الصور الشهير"انستجرام".
وبدأت النجمة أحلام، منذ فترة الدعاية الخاصة للألبوم ونشر البروموهات الخاصة به عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير"انستجرام".


في سياق آخر عبرت الفنانة التونسية لطيفة عن شوقها لسماع ألبوم الفنانة الإماراتية أحلام، حيث تستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، وأعربت لطيفة عن حماسها له من خلال تعليق نشرته عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.


وكتبت لطيفة عبر صفحتها الخاصة قائلة: "انا شخصيا مستنياه جدا لان صوتك وحشنى ولانى متاكده انه باذن الله حيكون اكثر من رائع كالعاده يا حلومه العاليه".


وجاء تعليق لطيفة على منشور أحلام التي شوقت متابعيها لألبومها الجديد بفيديو تشويقي عن أبرز أغنيات ألبومها الجديد وأرفقته بتعليق جاء فيه:"١ فبراير ٢٠٢١ البومي حصري".

أخبار تهمك

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن أولى مباريات مصطفي محمد مع جالطة سراي

منذ ساعة و 19 دقيقة

أزمة جديدة في الزمالك بطلها نجم خط الدفاع

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

خلال ساعات.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من المونديال

منذ حوالي 4 ساعات

"النار أكلت الخرسانة والبدروم أشبه بمقبرة".. ما هو مصير عقار الطريق الدائري المُشتعل؟

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل- الفيفا يعلن قائمة الاهلي الرسمية لكأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. الفضة تخطف بريق"الذهب" وتحقق ارتفاعات غير مسبوقة

منذ حوالي 5 ساعات

لويس فيجو يعلق على واقعة تسريب عقد ميسي مع برشلونة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

أزمة جديدة في الزمالك بطلها نجم خط الدفاع

12:30 م

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

10:01 ص

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

09:00 م

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

09:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع