السجن عام لموظف وشقيقي زوجته لشروعهم لقيامهم بالقاء شخص في مصرف بالشرقية

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق موظف وشقيقي زوجته بتهمة الشروع في قتل شقيق الأول وشخص آخر حيث تعدوا عليهما بالضرب وقاموا بإلقائهما في أحد المصارف بمركز ديرب نجم لوجود خلافات بينهم بالسجن سنة مع الشغل.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين محمد سراج الدين محمد وأحمد سمير سليم.



وتعود أحداث القضية رقم 5888 لسنة 2020 جنايات ديرب نجم المقيدة برقم 724لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغا باتهام " ر. م. ع. م " 45 عاما صراف ف بمأمورية ضرائب عقارية مقيم بمركز ديرب نجم وشقيقه " ر. م. إ. م " مقيم بالدقهلية و" ا. م. إ. م " مقيم الدقهلية بالشروع في قتل المجني عليهم " ياقوت. م. ع. م " و"عبدالفتاح. ع. م " حيث تعدوا عليهم بالضرب أثناء استقلالهما دراجة بخارية بطريق عام وصدموهما بسيارة كان يقودها المتهم الثاني واعقب ذلك قيامهم بإلقائهما في أحد المصارف.



وأفاد المجني عليه أنه بسبب خلافات بينه وشقيقه المتهم الأول استعان بالمتهمين الآخرين "شقيقي زوجته" وتعدوا عليهما بالضرب وإلقائهما فيما قام الأهالي باستخراجهما وإحضار الاسعاف.



ألقت الشرطة القبض على المتهم الاول والثاني بينما لاذ المتهم الأخير بالفرار وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.