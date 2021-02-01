توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن مشروعات السياحة والآثار

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "الأنشطة والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار".
 
ووجه الرئيس بمواصلة العمل فى المشروعات الخاصة بالمجال السياحى والأثرى على مستوى الجمهورية بالتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية، فى إطار استراتيجية الدولة لاستعادة الرونق التاريخى للمواقع الأثرية المصرية، ولإبراز ما تذخر به مصر من إرث ثقافى وحضارى عبر العصور المختلفة، وذلك من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية، خاصةً فى القاهرة الكبرى ذات الإمكانات التاريخية العريقة والمتنوعة، لتكون بمثابة متحف مفتوح بطابع جمالى ومنظم على غرار العواصم العالمية الكبرى.

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