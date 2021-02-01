حبس صاحب صيدلية لحيازته 500 ألف قرص دوائي مجهول المصدر

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أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، حبس صاحب صيدلالية لحيازته علي 500 الف قرص دوائى لعقاقير مختلفة مجهولة المصدر، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.





البداية تعود عندما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، اليوم الاثنين، من ضبط 500 الف قرص دوائى لعقاقير مختلفة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بحوزة المدير المسئول عن إحدى الصيدليات الكائنة بدائرة قسم شرطة التبين وذلك لإدارته مخزن ملحق بالصيدلية المشار إليها بدون ترخيص وقيامه بمزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح، فضلًا عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة للقانون.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.