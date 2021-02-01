طعن أمام الإدارية العليا يطالب بالدعوى لعقد الجمعية العمومية غير العادية للمحامين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
هدير حمزة


تقدم محمد عبد الغفار محمد المحامي، بطعنًا إمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب بوقف القرار السلبي لنقيب المحامين بالأمتناع عن إعادة الدعوة إلي الجمعية العمومية غير العادية للمحاميين.

وقد سبق وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوي المقامة منه بذات الطلب، والتي اختصمت نقيب المحامين.

وقال مقيم الدعوي، أن نقيب المحامين لم يقوم بإعادة الدعوة إلي الجمعية العمومية غير العادية لمحامي محافظات الجيزة والقاهرة وأسيوط والشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والبحيرة وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني لها.

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