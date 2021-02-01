الإمارات تسجل 2.730 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 4.452

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن تسجيل 2,730 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 306,339 حالة.

‌‎وسجلت الصحة الإماراتية، 9 حالات وفاة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 859 حالة.

وأجرت الصحة الإماراتية، 127,572 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

جاء ذلك تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم.