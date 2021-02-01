الإمارات تسجل 2.730 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 4.452

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:38 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن تسجيل 2,730 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 306,339 حالة.

 

‌‎وسجلت الصحة الإماراتية، 9 حالات وفاة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 859 حالة.

 

وأجرت الصحة الإماراتية، 127,572 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

جاء ذلك تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا كورونا الإمارات إصابات كورونا

أخبار تهمك

"النار أكلت الخرسانة والبدروم أشبه بمقبرة".. ما هو مصير عقار الطريق الدائري المُشتعل؟

منذ ساعة الا ربع

عاجل- الفيفا يعلن قائمة الاهلي الرسمية لكأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 20 ساعة

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة جديدة في الزمالك بطلها نجم خط الدفاع

منذ أقل من ساعتين

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

خلال ساعات.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من المونديال

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن أولى مباريات مصطفي محمد مع جالطة سراي

منذ ساعة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 17 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ 36 دقيقة

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. الفضة تخطف بريق"الذهب" وتحقق ارتفاعات غير مسبوقة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الإمارات تسجل 735 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

614 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

الإمارات تسجل أكثر من 400 حالة شفاء جديدة من كورونا

الإمارات تسجل 1618 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

الإمارات تجري 112 ألف فحص لكورونا

الإمارات تسجل 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

أزمة جديدة في الزمالك بطلها نجم خط الدفاع

12:30 م

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

10:01 ص

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

09:19 ص

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

09:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع