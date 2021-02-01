محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بنها وطوخ لدفع الأعمال وتذليل العقبات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولاته الميدانية للمرور على المشروعات الجاري تنفيذها، لدفع الأعمال وتذليل العقبات والوقوف على نسب التنفيذ.

وأجرى المحافظ جولة ميدانية بمدينتي بنها وطوخ، تفقد خلالها عددا من المشروعات، رافقه خلالها كلا من المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ.

وبدأ الهجان الجولة بتفقد قطعة أرض بجوار نفق شعراوي على مساحة 3700 متر مربع، حيث قامت المحافظة بالتنسيق مع شركة Mot التابعة لهيئة السكة الحديد لاستغلال قطعة الأرض في إقامة مشروعات لخدمة أبناء المدينة.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد سير أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى النيل بمدينة بنها، لدفع الأعمال وتذليل العقبات، حيث تفقد أعمال تطوير الممشى بنادي الشرطة ونادي المعلمين ونادي الزراعيين، موجها بضرورة أن يراعى في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديثة بشكل يليق بأبناء المحافظة، مؤكدًا على عمل رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضًا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليصبح متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير المرحلة الثانية لإنشاء كوبري الشموت، للقادمين من الإسكندرية ومتجهين إلى القاهرة بتكلفة إجمالية تصل إلى 32 مليون جنيه بطول 642 مترا وعرض 18 مترا، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نهاية العام، وتقوم على إنشائه شركة النيل للمقاولات العامة، ويشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكباري.

كما تابع المحافظ جولته بتفقد شارع فريد ندا ووجه بدفع الأعمال وسرعة الانتهاء من رصف الجزيرة الوسطى، والتشجير للبدء في رصف الطريق.

وتابع المحافظ الجولة بمستشفى بنها التعليمي واطمأن الهجان من مديرة المستشفى على سير العمل، وشدد على ضرورة حسن التعامل مع المرضى، والعمل على راحتهم وتوفير جميع ما يلزم من أدوية ومستلزمات والتواصل بشكل دائم مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات.

كما تفقد المحافظ المحطة الوسيطة بطوخ للاطمئنان على سير العمل وذلك من خلال غرفه التحكم الموجودة بالمبنى، وأيضا ميزان السيارات وخط السير، حيث تبلغ مساحة المحطة الوسيطة بطوخ حوالي 4861م2، وذلك بتكلفة إجمالية 10.5 مليون جنيه، منهم 7 مليون معدات وتعمل المحطة بطاقة إستيعابية 400 طن يومي، وتخدم مدينة طوخ والقرى المجاورة وتقلل عدد الرحلات إلى المقلب العمومي.

واختتم المحافظ جولته بتفقد المشروع القومي لتأهيل وتبطين ترعة البرشومية (طول 13.600م2 تخدم 17 ألف فدان بتكلفة 42 مليون جنيه).
محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بنها وطوخ لدفع الأعمال وتذليل العقبات
محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بنها وطوخ لدفع الأعمال وتذليل العقبات
محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بنها وطوخ لدفع الأعمال وتذليل العقبات
محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بنها وطوخ لدفع الأعمال وتذليل العقبات
محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بنها وطوخ لدفع الأعمال وتذليل العقبات
محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بنها وطوخ لدفع الأعمال وتذليل العقبات

أخبار تهمك

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل .. الفضة تخطف بريق"الذهب" وتحقق ارتفاعات غير مسبوقة

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات فيروس كورنا

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن أولى مباريات مصطفي محمد مع جالطة سراي

منذ أقل من ساعة

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ 33 دقيقة

خلال ساعات.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من المونديال

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة جديدة في الزمالك بطلها نجم خط الدفاع

منذ ساعة و نصف

عاجل- الفيفا يعلن قائمة الاهلي الرسمية لكأس العالم للأندية

منذ ساعتين

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

أزمة جديدة في الزمالك بطلها نجم خط الدفاع

12:30 م

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

10:01 ص

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

09:19 ص

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

09:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع