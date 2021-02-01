محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بنها وطوخ لدفع الأعمال وتذليل العقبات

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تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولاته الميدانية للمرور على المشروعات الجاري تنفيذها، لدفع الأعمال وتذليل العقبات والوقوف على نسب التنفيذ.



وأجرى المحافظ جولة ميدانية بمدينتي بنها وطوخ، تفقد خلالها عددا من المشروعات، رافقه خلالها كلا من المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ.



وبدأ الهجان الجولة بتفقد قطعة أرض بجوار نفق شعراوي على مساحة 3700 متر مربع، حيث قامت المحافظة بالتنسيق مع شركة Mot التابعة لهيئة السكة الحديد لاستغلال قطعة الأرض في إقامة مشروعات لخدمة أبناء المدينة.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد سير أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى النيل بمدينة بنها، لدفع الأعمال وتذليل العقبات، حيث تفقد أعمال تطوير الممشى بنادي الشرطة ونادي المعلمين ونادي الزراعيين، موجها بضرورة أن يراعى في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديثة بشكل يليق بأبناء المحافظة، مؤكدًا على عمل رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضًا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليصبح متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.



كما تابع المحافظ أعمال تطوير المرحلة الثانية لإنشاء كوبري الشموت، للقادمين من الإسكندرية ومتجهين إلى القاهرة بتكلفة إجمالية تصل إلى 32 مليون جنيه بطول 642 مترا وعرض 18 مترا، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نهاية العام، وتقوم على إنشائه شركة النيل للمقاولات العامة، ويشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكباري.



كما تابع المحافظ جولته بتفقد شارع فريد ندا ووجه بدفع الأعمال وسرعة الانتهاء من رصف الجزيرة الوسطى، والتشجير للبدء في رصف الطريق.



وتابع المحافظ الجولة بمستشفى بنها التعليمي واطمأن الهجان من مديرة المستشفى على سير العمل، وشدد على ضرورة حسن التعامل مع المرضى، والعمل على راحتهم وتوفير جميع ما يلزم من أدوية ومستلزمات والتواصل بشكل دائم مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات.



كما تفقد المحافظ المحطة الوسيطة بطوخ للاطمئنان على سير العمل وذلك من خلال غرفه التحكم الموجودة بالمبنى، وأيضا ميزان السيارات وخط السير، حيث تبلغ مساحة المحطة الوسيطة بطوخ حوالي 4861م2، وذلك بتكلفة إجمالية 10.5 مليون جنيه، منهم 7 مليون معدات وتعمل المحطة بطاقة إستيعابية 400 طن يومي، وتخدم مدينة طوخ والقرى المجاورة وتقلل عدد الرحلات إلى المقلب العمومي.



واختتم المحافظ جولته بتفقد المشروع القومي لتأهيل وتبطين ترعة البرشومية (طول 13.600م2 تخدم 17 ألف فدان بتكلفة 42 مليون جنيه).