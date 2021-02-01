قيد أسامة جلال ودييجو رولان في قائمة بيراميدز الإفريقية





قال الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إن الثنائي الجديد أسامة جلال والأورجوياني دييجو رولان تم قيديهما في القائمة الأفريقية استعدادا للمرحلة الجديدة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وتعاقد بيراميدز في آخر أيام انتقالات الشتاء مع الثنائي أسامة جلال من صفوف نادي انبي والنجم الدولي الأوروجوياني دييجو رولان لدعم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.





ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادي راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري في دور ال٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تقام مباراة الذهاب يوم ١٤ فبراير الجاري في أبيدجان، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم ٢١ من نفس الشهر.



