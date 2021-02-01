الهيئة العامة للاستثمار تكرم الخبير الاقتصادي يوسف محمد

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كرمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار المستشار يوسف محمد؛ وذلك بمناسبة حصوله على الدكتوراه الثانية من جامعة القاهرة العريقة في ريادة الأعمال والتطوير المؤسسي.



وهذا التكريم أيضًا لعمله بجد واجتهاد وتقديمه ثلاث مبادرات تطوير، لتطوير المناطق الحرة وقد تم أيضًا تكريمه عليها من قبل رؤساء الهيئة السابقين، وجدير بالذكر أنه تم تعيينه بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ 21 مارس 1993م.

وهو مستشار اقتصادي وخبير التطوير المؤسسي وريادة الأعمال وحاصل على دكتوراه في نظم معلومات الأعمال الإدارية ودكتوراه في العلوم الإنسانية تنمية بشرية وماجستير إدارة مالية ودبلوم الدراسات العليا تمويل واستثمار دراسات اسلامية ومستشار اقتصادي للعديد من رجال المال والأعمال والمستثمرين.





وصرح بأمله في إفادة الهيئة بدراساته ضمن ريادة الأعمال والتطوير المؤسسي، وقدم الشكر للمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤكدًا أنه من الشخصيات المحبوبة لدى الجميع لمناصرة الزملاء وشعوره الطيب النبيل قبل الجميع مشيرًا أن التكريم أغلى هدية وأعلى وسام بدرع الهيئة العامة للاستثمار والذي هو أكبر وسام وأغلى هدية تقدمها الهيئة.