3 بشائر كشفتها الحكومة عن اقتصاد مصر.. ماذا قالت؟

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خلال الساعات الأخيرة، كشف عدد من وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عن عدد من البشائر بشأن الإقتصاد المصرى ومدى مقاومته لتداعيات جائحة كورونا التي انتشرت في مختلف بلدان العالم مؤخرا.



رؤية المؤسسات للاقتصاد "إيجابية"

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أن رؤية المؤسسات الدولية لا زالت إيجابية تجاه الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي، موضحة أنه وبالرغم من الأزمة التي يواجهها العالم أجمع إلي أن أكثر التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسات عريقة في التحليل تري أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام الجائحة، وقادر علي التعافي.



الاقتصاد المصري أصبح أقوى

وعن تأثير إجراءات الحكومة، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لولا الإصلاح الاقتصاى الذى بدأته مصر كان من الممكن أن تكون تبعات فيروس كورونا المستجد أكثر صعوبة على المواطنين.



وأشار معيط إلى أن الاقتصاد أصبح أكثر قدرة فى مواجهة الصدمات، موضحًا أن مصر نجحت فى مواجهة صدمتين الأولى فى 2018 بالتزامن مع أزمة الأسواق الناشئة وهو ما لم يشعر به المواطنين، والثانية جائحة فيروس كورونا.



نجاة من الركود في 2020

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع مناطق البنك الأوروبي للإنشاء والتنمية الذي نجا من الركود في سنة 2020 بتوقعات إيجابية مع توقعات بنمو يصل إلى 5% في 2021.



وفي هذا السياق، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة بلاد الشام وشمال أفريقيا التي ستحقق نموًا مماثل لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا خلال العام الجاري، وذلك بسبب الإصلاحات الشاملة التي نفذتها مصر على مدى السنوات الأربع الماضية والتي ستمكنها من الحفاظ على مسار نموها في 2021 لمستويات قبل كورونا.



وفي وقت سابق، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقرير للبنك الدولي أقر فيه بنجاح السلطات المصرية فى التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وما نتج عنها من تداعيات سلبية على صعيد النشاط الاقتصادى.





يذكر أن خبراء الاقتصاد أجمعوا أن إجراءات الإصلاح الإقتصادي التي اعتمدتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة لعبت دورا في الحد من تأثير تداعيات فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-١٩" على الإقتصاد المصرى وكذلك كافة المؤسسات المشاركة في العملية الإقتصادية سواء بنوك أو بورصة أو شركات وما شابه ذلك.

