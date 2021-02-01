17 فبراير.. أولى جلسات محاكمة قاتل حفيدة القذافي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل


حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطيه الاودن، جلسة 17 فبراير الجاري، أمام الدائرة 28 جنوب التجمع الخامس لنظر أولى جلسات محاكمة قاتل حفيدة ونيس القذافي رئيس وزراء ليبيا الأسبق.

كانت النيابة العامة المصرية أحالت قاتل حفيدة ونيس القذافي آخر رئيس وزراء لليبيا في عهد الملكية إلى محكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليها ريتاج محسن ونيس القدافي عمدا بأنه قام إثر خلاف دب بينهما لإلحاحها المستمر على طلبها الزواج منه بدفعها من اعلي شرفة غرفة النوم الكائنة بالطابق السابع العلوي بالعين التي استاجرها لاقامتها فاسقطها عمدا قاصدا من لك قتلها وقد ارتطمت بالأرض فالمت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها علي الفور.

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