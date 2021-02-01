حمزة نمرة يتصدر بأغنيتي"فاضي شوية"و"القصة واللي كان" عبر"أنغامي"

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:33 م
نور طلعت

تصدر النجم حمزة نمرة، المركز الأول بأغنيته الجديدة"فاضي شوية" وأيضًا احتل المركز الخامس بأغنية"القصة واللي كان" عبر تطبيق "أنغامي".

جدير بالذكر أن احتفل نمرة، مؤخرًا بتصدر أغنيته "فاضي شوية" قائمة الأكثر شيوعا على يويتوب ميوزك، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث نشر "نمرة" صورة لـ تصدر الأغنيه وعلق عليها قائلًا:" #فاضي_شوية تتصدر قائمة الأغاني الأكثر شيوعًا على يوتيوب ميوزيك حول العالم، كل الشكر ليكم".
".

تقول كلمات الأغنية: "آه يا سلام.. سيبنا الوقت يعدي أوام.. ما حسبناش اللحظة الجاية.. دا اسمه كلام.. عيشنا العمر نربّي حمام.. بس نسينا نقوم غيّة.. ومايهمكش عادي.. اسمع مني الساعة دي.. مش وقت عتاب أو لوم".

فيها ايه لو نرجع تاني.. وبدل ما تكون وحداني.. تسندني معاك ونقوم.. فاضي شوية.. نشرب قهوة فى حتة بعيدة إعزمني على نكتة جديدة.. وخلّي حساب الضحك عليّا".


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