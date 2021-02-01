الأرصاد: هذه المناطق ستشهد أمطار اعتبارا من الخميس (فيديو)

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الطبيعية، حيث يسود طقس دافىء نهارا، وشديد البرودة ليلا، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 13 درجة.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن ارتفاع الحرارة مؤقت، وستعود درجات الحرارة لمعدلها الطبيعي يوم الخميس، وستنخفض درجة الحرارة 5 درجات لتسجل درجة الحرارة العظمى 20 درجة.

وكشفت تفاصيل موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الأربعاء، موضحة أننا سنشهد أمطار على السواحل الشمالية للبلاد، ومناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر، وستمتد إلى المناطق الداخلية يوم الخميس القادم.

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