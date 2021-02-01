زعيم الأغلبية البرلمانية لوزير المالية: ماذا عن فلسفة تعديل قانون الضريبة مرة كل 3 أشهر؟

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أكد النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع إلى بيان كل وزارة، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، على وجود مشكلات فى السياسة التشريعية للوزارة.



وتسائل رشاد عن الفلسفة والرؤية التى دفعت المالية لتقديم 9 تعديلات على قانون الضريبة على الدخل بمعدل مرة كل 3 أشهر، وهو أمر غير منطقى، قائلًا: لو حبينا نحفظهم هنتعب، إيه الدراسة والرؤية لكى تعدل قانون بواقع مرة كل 3 أشهر.



وأشار زعيم الأغلبية البرلمانية، إلى الملف الخاص بالضرائب، مشيرًا إلى أن هناك غرامات تفرض وقضايا ترفع وتشديد فى الغرامات وفى المعاملة والعقوبة المالية فى الوقت الذى نجد فيه إعفاءات وتخلى وتنازل عن قضايا لذات الموضوع فما هو المعيار التى تتعامل به الضرائب مع الممولين والعملاء.



جاء ذلك خلال جلسة الاستماع إلى بيان كل وزارة، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، حيث شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، حضور وزير المالية محمد معيط، للاستماع إلى بيان الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.









