إخلاء سبيل المتهمين بترك والدتهم في الشارع ببنها

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قررت نيابة قسم ثان بنها، بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بالشباب والرياضة بالقليوبية، وشقيقة من سرايا النيابة، بعد تنازل والدتهما المسنة على المحضر.



كما سلمت النيابة العامة المسنة، لابنتها لتعيش معها، بعد رفض النجلين أن تعيش معهما، بالرغم من استيلائهم على معاشها الشهري المقدر بمبلغ 2625 جنيه، كان يأخذ نجلها الذي رفض أن تعيش معها لكون شقتة صغيرة.



كان قد تلقى مدير الأمن اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العميد حازم عفت، مأمور قسم ثان بنها، ببلاغ من "رضا.ع" 80 عامًا، مقيمة بمدينة بنها، تتهم ابنها بإلقائها في الشارع أسفل منزل شقيقه، بعد إرغامها على بيع شقتها، حيث جرى ضبط أحد ابنيها، وحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا لتحقيقات النيابة.



يأتي ذلك بعد أن تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا للسيدة المسنة، وسط مطالبات بمحاسبة ابنيها.​