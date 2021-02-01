"النار أكلت الخرسانة والبدروم أشبه بمقبرة".. ما هو مصير عقار الطريق الدائري المُشتعل؟

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"النار أكلت الخرسانة.. البرج آيل للسقوط وهيتتهد"، هكذا وصف رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وأساتذة كلية الهندسة، الوضع بشأن العقار المُشتعل والمطل على الطريق الدائري بنطاق مركز كرداسة، شمالي قطاع أكتوبر.







معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة والأجهزة المعنية كشفت إهتمام صاحب العقار المُشتعل بتأسيس العقار سكنه.. " حط فيه كل فلوسه.. وبنى برج يقعد لسنين"، حيث تبين أن العقار مقام على قاعدة مسلحة مساحتها 1000 مترًا.





وأشارت المعاينة إلى أن الطابق الأول، أشبه بالمقبرة، لكونه مًشيد بالأسمنت المسلح دون اسخدام طوب.. "مفيش طوبة واحدة في الدور كله".







وبينت المعاينة أن افتقار وسائل الأمن والسلامة الصناعي، تسببت في إعاقة قوات الدفاع المدني بالجيزة في إخماد ألسنة اللهب، ما دفعهم إلى الاستعانة بـ"دقاق" أحدث 4 ثقوب فقط بالحائط من قوة وصلابة التسليح.







وأكدت مصادر أمنية مسؤولة أنه بعد إنطفاء الحريق المُشتعل بالعقار السكني لما يقرب من 48 ساعة متواصلين، من تلقاء نفسه، سيبدأ الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة في إزالة العقار الذي أصبح ايلا للسقوط.







وأوضحت المصادر أن سبب انتشار قوات الحماية المدنية والشرطة بمحيط العقار، لمنع تمدد النيران إلى العقارات المجاورة، وملاحظة الحالة، خاصة لاحتمالية انهياره وسقوطه على جسم الطريق الدائري، لتأكل الأعمدة الخرسانية الخاصة بالعقار محل الحريق.







