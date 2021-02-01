84 % من الوفيات بسبب الأمراض المزمنة.. أبرز تصريحات الصحة العالمية عن كورونا في مصر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

لم تغفل منظمة الصحة العالمية، عن متابعة وضع فيروس كورونا في مصر، والخدمات الصحية التي تقدمها لأصحاب الأمراض المزمنة الذين ترتفع وفياتهم بالفيروس.

ويرصد "الفجر"، أبرز تصريحات منظمة الصحة العالمية عن وضع فيروس كورونا في مصر.

خدمات صحية
نجحت مصر في استمرار خدمات الكشف على أصحاب الأمراض المزمنة، وتوفير العلاج الكافي لهم، في ظل مواجهة فيروس كورونا، حسب الدكتورة رندا أبو النجا عضو منظمة الصحة العالمية.

الرعاية الصحية
وضمن مبادرات الكشف عن أصحاب الأمراض المزمنة، تابعت "أبو النجا"، أنه تم إطلاق سيارات متنقلة لخدماتهم، كما أن مراكز الرعاية الصحية الأولية لم تتوقف في مصر كما حدث في العديد من دول العالم، مؤكدًا أن كل ما تم استثماره في مواجهة الأمراض المزمنة تم الاستفادة منه في تجربة فيروس كورونا.

وفيات كورونا في العالم
وفي هذا الصدد، أكدت عضو منظمة الصحة العالمية، أن 70% من الوفيات تحدث بسبب الأمراض غير السارية "الأمراض المزمنة"، حيث أن 40 مليون شخص توفوا بسبب الأمراض المزمنة.

84% من الوفيات بسبب الأمراض
واوضحت أن "84% من الوفيات فى مصر ترجع إلى الاصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب والسرطان".

خطورة الأمراض المزمنة
وأكدت عضو منظمة الصحة العالمية، أن الأمراض المزمنة تمثل خطورة على مريض كورونا، كما أن التدخين والسمنة والتغذية السيئة تتسبب في سوء حالتهم.

وكشف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 533 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 165951 حالة من ضمنهم 129636 حالة تم شفاؤها، و9316 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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