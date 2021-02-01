تفاصيل احتفال الكنيسة بمرور 50 عامل على نياحة البابا كيرليس السادس



وصرح الانبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، أنه في يوم الثلاثاء 9 مارس تحتفل الكنيسة بمرور 50 عامًا علي نياحة البابا كيرلس السادس، وسيصلي المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا القداس في دير مارمينا بكينج مريوط.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.



تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمرور 50 عاما على نياحة البابا كيرليس السادس فى مارس المقبل.