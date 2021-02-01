أحمد الأحمر: فعلنا ما بوسعنا في مونديال اليد وفخور بمشاركتي معهم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:43 م
احمد الأحمر
احمد الأحمر
أمل الحلفاوي
أعرب أحمد الأحمر لاعب منتخب مصر لكرة اليد، عن فخره لتواجده في صفوف المنتخب الوطني، واصفًا اللاعبين بـ "المقاتلين"، وأكد أنهم فعلوا كل ما بوسعهم في المونديال.

وتابع الأحمر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "هناك خطة متبعة من الاتحاد المصري لكرة اليد لتطبيق نفس نظام تدريب المنتخب على الأندية".

وواصل، "المدربين الأجانب ساهموا في ارتفاع المستوي الفني للمنتخب الوطني، وفريق الزمالك الحالي لكرة القدم رائع".

واستكمل، "أكثر ما يعجبني في نادي الزمالك، تعدد البدائل المميزة، فالفريق لا يتأثر بغياب أي لاعب مهما كانت قيمته".

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