نفوق 12 ألف دجاجة في اندلاع حريق بالشرقية

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اندلع حريق هائل اليوم في مزرعة دواجن بكفر أبو حطب بمركز هيا في محافظة الشرقية ما اسفرعن نفوق 12 ألف دجاجة عمر شهر.



تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ههيا بلاغا بنشوب حريق في مرزعة دواجنعلى طريق ههيا ناجية قرية كفر أبو حطب التابعة للمركز ما أسفر عن نفوق أعداد كبيرة من الدواجن.



انتقلت قوة من الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية وبرئاسة الرائد خالد عبدالحفيظ مدير إدارة الحماية المدنية بالشرقية وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتبين أن الحريق على مساحة 3 قرارايط وأسفر عن نفوق 12 ألف فرخ عمر شهر.



واخمدت قوات الحماية المدنية النيران ومنعت امتدادها للمناطق المجاورة وأجرت عمليات التبريد. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق