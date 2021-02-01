مدرب بلباو يعترف: عانينا أمام برشلونة في الشوط الثاني

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:30 م
برشلونة
برشلونة

تحدث مارسيلينو مدرب أتلتيك بلباو عن الخسارة من برشلونة بنتيجة 2-1 أمس الأحد في الجولة 21 من بطولة الدوري الإسباني.

قال: "لعبنا الشوط الأول بمستوى بعيد عما نريد، ولكن الشوط الثاني كان على نفس منوال المباريات الأخيرة بشكل عام، أنا راض تماماً عن المستوى التنافسي الذي قدمناه في الشوط الثاني رغم الخسارة".

وأقر بأن فريقه في الشوط الأول كان من الصعب عليه الاستحواذ على الكرة، وأوضح أنهم تأخروا في الضغط، وأمام منافس من هذا المستوى لا بد أن تعاني".

ورأى مارسيلينو الـ45 دقيقة الأخيرة من عمر المباراة بطريقة مختلفة تماماً: "كانت استثنائية، رائعة، مع الأخذ في الاعتبار أن المباراة على أرض برشلونة".

وأكد: "وضعنا برشلونة في العديد من المواقف الصعبة، باستثناء الهدف، وإنقاذ أوناي سيمون لكرة بيانيتش، لم يفعلوا شيئاً أكثر من ذلك، أجبرناهم على الدفاع وكنا متفوقين''.

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