أزمة جديدة في الزمالك بطلها نجم خط الدفاع

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:30 م
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي
افتعل محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أزمة جديدة في القلعة البيضاء، خلال الفترة الأخيرة.

محمود علاء طالب بالحصول على ترضية مالية من جانب مسئولي نادي الزمالك، بعد رفض إدارة النادي الأبيض العرض السعودي الذي تلقاه اللاعب خلال الأيام الماضية.

يأتي ذلك وفقا لما أكدته تقارير صحفية، والتي أوضحت أن اللاعب يثير أزمة داخل صفوف الفريق الابيض، مشيرًا إلى أن الإدارة ترفض منحه أي ترضية مالية في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن أهلي جدة السعودي، كان تقدم بعرض من أجل الحصول على خدمات محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وهو ما رفضه مسئولي الأبيض.

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