حريق شقة وبؤرا بالمخزن.. مصادر تكشف آخر التطورات بشأن عقار الطريق الدائري المُشتعل

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كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن آخر تطورات العقار المُشتعل والمطل على الطريق الدائري، بمركز كرداسة، شمالي قطاع أكتوبر.





وبينت المصادر أنه مساء أمس الأحد، اشتعلت النيران في شقة بالطابق السادس، بالعقار محل الحريق، لكن النيران المندلعة أسفل العقار كانت السبب في إعاقة إخماد الحريق بواسطة قوات الدفاع المدني لعدم تمكنهم من الصعود إلى العقار.



وأكدت المصادر إلى أن ألسنة اللهب لم تدم طويلا، وإنطفأت من تلقاء نفسها بعد مرور فترة ليست بطويلة، ومن ثم عودة الأمور إلى طبيعتها بمحيط الطريق الدائري.







وواصلت المصادر أنه فجر اليوم الإثنين، هدأت ألسنة اللهب في بدروم العقار المستخدم كـ "مصنع للأحذية"، ويقتصر الأمر فقط على تصاعد أدخنة كثيفة من العقار، ما يدل على انطفاء الحريق.







واستكملت المصادر أن النيران شكلت بؤر متفرقة بالطابق الأول للعقار، ما يدل على قرب انتهاء الحريق من تلقاء نفسه، لكن ألسنة اللهب مازالت مشتعلة بالطابق العلوي، ما تسبب في سقوط أجزاء من البرج (سقف - جدران).







وأشارت المصادر أن قوات الدفاع المدني بإشراف اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، متواجدة بالقرب من العقار المُشتعل، لملاحظة ومتابعة الأوضاع، ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى العقارات المجاورة، إضافة إلى إجراء عمليات التبريد.







