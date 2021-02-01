محافظ الفيوم يراجع خطط التطوير النهائية لقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق

Advertisements

استعدادًا للبدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة..





المحافظ يوجه بمراجعة المرافق بكافة الطرق المدرجة ضمن خطة التطوير بالمركزين قبل أعمال الرصف



"الأنصاري" يشدد على ترتيب الأولويات لتحقيق أقصى استفادة للقرى المستهدفة بالمركزين





عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا، لمراجعة خطط التطوير النهائية لقري مركزي إطسا ويوسف الصديق، التي سيتم تنفيذها بالمركزين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات، ومسئولي القطاعات القطاعات المشاركة بالمبادرة.



قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال الاجتماع راجع خطط التطوير الشاملة التى سيتم تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق - ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية – والتي تم وضعها بالتنسيق المشترك بين مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن خطط التطوير التي تم وضعها شملت كافة مقترحات جلسات الحوار المجتمعي التى تم عقدها مع مواطني المركزين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتكون خطط واقعية تلبي المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمواطنين.



وأضاف أن محافظ الفيوم استمع لعرض تفصيلى، من رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، بشأن خطط التطوير النهائية التي سيتم تنفيذها بالمركزين والتي تم وضعها بالتنسيق مع مسئولي القطاعات المختلفة، لتحقيق التنمية المتكاملة لقرى المركزين وذلك حتي تحقق المبادرة الرئاسية التنمية الحقيقية للقرى المستهدفة بما يُسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.



وأكد المحافظ، على رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق بضرورة ترتيب كافة المشروعات التى تم إدراجها بخطط التطوير بحسب الأولويات والحاجة الضرورية، للبدء بالمشروعات الأكثر إلحاحًا في إطار استراتيجية واضحة ومحددة، مع مراعاة تكلفة أعمال التطوير بكل قطاع على حده لإعطاء صورة حقيقية للواقع، بكافة القطاعات من مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة والتعليم والغاز والطرق ومنظومة الإنارة والري والطب البيطري والخدمات الشبابية والأبنية التعليمية وغيرها.



ووجه "الأنصاري" رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق ومدير عام الطرق، للتنسيق مع مسئولي كافة المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء والتليفونات لمراجعة كافة الطرق المدرجة ضمن خطة التطوير الشاملة بالمركزين قبل البدء فى أعمال الرصف والصيانة ورفع الكفاءة لترتيب الأولويات وذلك للبدء فى الأعمال على وجه السرعة.

