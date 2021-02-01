اليابان تحضّ الجيش في ميانمار على استعادة الديمقراطية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:20 م
ميركل
ميركل
وكالات

حثت السلطات اليابانية، اليوم الاثنين، الجيش في ميانمار على الإفراج عن زعيمة البلاد، واستعادة الديمقراطية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعلن الجيش في ميانمار، عن تولي السلطة، وإعلان الطوارئ لمدة عام، بعد اعتقاله الزعيمة أون سان سو تشي رئيسة البلاد والمستشارة وعدد من كبار المسئولين في البلاد.

 

وتقرر نقل جميع صلاحيات الرئيس إلى نائبه ميينت سوي، ووفقا لمحطة تابعة للجيش في ميانمار، فيما قرر قادة جيش ميانمار نقل جميع السلطات السياسية إلى القائد العام لجيش ميانمار، مين أوج هلينج.

 

وكان أعلن الحزب الحاكم في ميانمار، اعتقال زعيمة البلاد، أون سان سو تشي، ورئيس البلاد، وعدد من كبار المسئولين في البلاد.

 

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الحكومة المدنية والجيش القوي الذي أثار مخاوف من حدوث انقلاب في أعقاب انتخابات يقول الجيش إنها مزورة.

 

وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم ميو نيونت إلى وكالة رويترز إن المستشارة ورئيس الدولة وين مينت، وزعماء آخرين "اختطفوا" في الساعات الأولى من الصباح.

 

وكان الجيش قد أعرب عن التزامه بدستور البلاد. وأصدر بيانًا أوضح فيه أنه أُسيء فهم تصريحات قائده، لكنه لم يدحض بشكل واضح احتمال وقوع انقلاب وشيك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميانمار اليابان الجيش في ميانمار الجيش

أخبار تهمك

فيكتور فونت يعلق على تسريب عقد ميسي

منذ 38 دقيقة

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

جريزمان يتغنى بميسي ويصفه بالأسطورة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل- الفيفا يعلن قائمة الاهلي الرسمية لكأس العالم للأندية

منذ 40 دقيقة

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل .. الفضة تخطف بريق"الذهب" وتحقق ارتفاعات غير مسبوقة

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يعلق على إنجاز صلاح القياسي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خلال ساعات.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من المونديال

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد سمير يكشف طلب مفاجئ من شيكابالا في مباراة الزمالك وطلائع الجيش بكأس مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

منظمة تطالب بمقاضاة جيش ميانمار على انتهاكاته بحق الروهينجا

القوميون في ميانمار ينظمون مظاهرات مؤيدة للجيش وسط توترات مع الحكومة

اعتقال رئيسة دولة بارزة

بعد إلقائه القبض على رئيسة الدولة.. جيش ميانمار يتولى السلطة ويعلن الطوارئ لمدة عام

الجيش في ميانمار يحتجز عددا من القيادات السياسية بعد اعتقال الزعيمة سوتشي

تعطل شبكة الانترنت والاتصالات في ميانمار

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

عاجل- الفيفا يعلن قائمة الاهلي الرسمية لكأس العالم للأندية

خلال ساعات.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من المونديال

10:45 ص

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

10:01 ص

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

09:19 ص

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

09:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع