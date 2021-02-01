الشهيد الــ(356).. "الأطباء" تنعي استشارى التخدير بمعهد القلب القومى

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
منى صموئيل


نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة هدى حافظ، والتى توفيت نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيدة الدكتورة هدى حافظ، الطبيب رقم الــ(356)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


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