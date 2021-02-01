إطلاق تحالف العيادة الزراعية بجامعة الفيوم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
ريهام على

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه من المقرر غدًا الثلاثاء الموافق 202122 عقد اجتماع تحالف مشروع ( العيادة الزراعية للأراضي الصحراوية والمستصلحة) وهو أحد المشروعات القومية الممول من أكاديمية البحث العلمي- وزارة التعليم العالي، حيث يضم التحالف 10 جامعات مصرية وقطاع خاص برئاسة جامعة الفيوم.

وأضاف سيادته أن الهدف الرئيسي من المشروع هو إنشاء وتدشين أول عيادة زراعية إلكترونية بجامعة الفيوم لخدمة شمال الصعيد ؛ حيث ستحتوي هذه العيادة على جميع المعلومات الخاصة بالمحاصيل الهامة وخاصة في منطقة المغرة ومنطقة الواحات الخارجة بالوادي الجديد.

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