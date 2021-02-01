رئيس جامعة الفيوم يهنئ الدكتور صلاح هاشم لاختياره ضمن أفضل 100 شخصية لعلماء التنمية والإبداع

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يتقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بخالص التهنئة للدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية وأستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، ورئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية، لاختياره من قِبل إدارة التجمع العالمي لعلماء التنمية والإبداع ضمن أفضل 100 شخصية لعام 2020 لعلماء التنمية والإبداع تقديرًا لجهوده في نشر مبادئ التنمية والسلام والإنسانية وثقافة المحبة والتعايش السلمي بين مكونات المجتمعات.



ومن الجدير بالذكر أن التجمع العالمي لعلماء التنمية أحد الكيانات الدولية المعنية بتحفيز الجهود الرامية للسلام والتنمية والتأثير في حياة المجتمعات وفق مجموعة من المعايير الدولية الدقيقة واستطلاعات الرأي.

